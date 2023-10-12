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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Schubert'in evreninde mitoloji ve wanderer akşamı

        Romantizme şekil veren Schubert'in evreninde mitoloji ve wanderer akşamı

        Piyanist Helmut Deutsch, Franz Schubert'in mitoloji ve wanderer (gezgin) şarkılarından ilham aldıkları konserle, 14 Ekim akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:21
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        Schubert'in evreninde mitoloji ve wanderer akşamı
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        Dünyaca ünlü bariton Kartal Karagedik ve efsanevi lied piyanisti Helmut Deutsch, Franz Schubert'in mitoloji ve wanderer (gezgin) şarkılarından ilham aldıkları konserle, 14 Ekim Cumartesi akşamı müzikseverlerle buluşacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserde dinleyiciler, mitolojik anlatılara uzanan şiirsel ve müzikal bir yolculuğa çıkacak.

        Konser saat 20.00’de başlayacak.

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        ROMANTİZMİ ŞEKİLLENDİREN BESTECİ F. SCHUBERT

        F. Schubert, kısa ömründe bestelediği altı yüzü aşkın lied ile bu alandaki geleneksel sınırları zorladı ve romantizmin evrimini şekillendiren katkılar sağladı. Melodi ve şiir arasındaki derin uyumu, piyano eşliğine verdiği özgün önem ve bestelerindeki zengin harmonik yapı, onu lied sanatının en büyük bestecisi yaptı.

        Bu özel konserde, Schubert için evrensel bir dil ve dönemler arası köprü görevi gören antik hikâyeler ve bu hikâyelerin mitolojik figürlerle bağlantısı detaylı ele alınacak. Ayrıca, Wanderer (gezgin) temaları üzerine yoğunlaşılarak, bu temanın içerdiği derin huzur arayışı ve topraklara duyulan özlem anlatılacak.

        Entelektüel derinliği olan, duygu yüklü ve tarihi öneme sahip konser, müzik bilimcileri, akademisyenleri ve sanatseverleri bir araya getirecek.

        Konser biletleri 40-75-120 ve 150 TL olarak Biletix ve CRR gişesinden satın alınabilecek.

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        #Schubert
        #Helmut Deutsch
        #crr
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