Scott L. Schwartz hayatını kaybetti

'Scorpion King', "Ocean's Eleven", 'Castle' ve "Ocean's 13" gibi yapımlarda yer alan Scott L. Schwartz'tan acı haber geldi. ABD'li oyuncu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Scott L. Schwartz, daha çok George Clooney ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştığı "Ocean's Eleven" film serisindeki 'Bruiser' rolüyle tanınıyordu.

"HİÇ BU KADAR NAZİK BİR YUMRUK YEMEMİŞTİM"

Philadelphia doğumlu oyuncunun kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi. Rol arkadaşı George Clooney yaptığı açıklamada, “Scott'ın gittiğini duyduğuma üzüldüm. Birlikte üç film yaptık ve hiç bu kadar nazik bir yumruk yememiştim" ifadelerini kullandı.