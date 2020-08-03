HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü oyuncu Sean Penn, dört senedir aşk yaşadığı sevgilisi Leila George ile gizli bir törenle evlendi. Çift, sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Mutlu haberi, Penn'in yakın dostu Mike Medavoy'un eşi Irena Medavoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Medavoy, çiftin birbirlerine yüzük taktığı anı gösteren bir fotoğrafı, "Leila George ve Sean Penn evlendiği için çok mutluyuz. Sizi seviyoruz" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Irena Medavoy'un bu paylaşımını kısa süre sonra sayfasından kaldırması dikkatlerden kaçmadı.