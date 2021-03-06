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HaberlerOtomobilSeat Türkiye'den yeni model atağı - haberler
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İspanyol Seat yeni modelleri ile satışları artırmak istiyor

Seat Türkiye Satış Müdürü Seda Erdem, İspanyol markanın gelecek hedeflerini Habertürk'e anlattı. 2020'de Seat markasının satıldığı ülkeler arasında satışlarını en çok artıran ülkenin Türkiye olduğunu açıklayan Erdem, yılın ilk çeyreği bitmeden 7 kişilik SUV model Tarraco'yu satışa sunmayı hedeflediklerini söyledi. Erdem, Seat'ın kendi başına marka haline getirdiği Cupra'nın da ilk etapta Formentor modelini Nisan ayında Türk tüketicisi ile buluşturacaklarını belirterek, "Yeni modellerimizin katkısıyla bu yılı satış adetleri anlamında daha yukarıda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Seat Türkiye'den yeni model atağı - haberler

İspanyol üretici Seat, 2021'de ürün gamını yenileyerek satışlarını artırmak istiyor. Yıl içinde birçok modeli Türkiye'ye getirmeyi planlayan marka, c-segment hatchback modeli Leon'un dördüncü neslini Ocak ayında satışa sunarak yeni model atağına başlamıştı.

Seat Türkiye Satış Müdürü Seda Erdem ile, İspanyol markanın gelecek hedeflerini ve markanın Türkiye'de satışa sunacağı yeni modelleri konuştuk.

2020'de Seat markasının satıldığı ülkeler arasında Türkiye'nin satışları en çok artıran ülke olduğunu açıklayarak sözlerine başlayan Erdem, bu artış ile Türkiye'nin dünyada en fazla Seat satılan ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti.

2021'de yeni model atılımlarına hız vereceklerini de kaydeden Erdem, ilk çeyrekte markanın en büyük SUV modeli Tarraco'yu satışa sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erdem, "7 koltuklu seçeneği de olan Tarraco ile SUV ailemiz tamamlanmış olacak. Yeni modellerimizin katkısıyla bu yılı satış adetleri anlamında daha yukarıda tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun dışında yeni markamız olan Cupra’yı da tanıtmayı planlıyoruz. Cupra markasına ilk etapta beş satış noktasından ulaşılabilirken zamanla daha da büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

'FORMENTOR İLE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK'

Seat Türkiye Satış Müdürü Seda Erdem, Seat'ın kendi başına marka haline getirdiği Cupra'nın ilk etapta Formentor modelini Türk tüketicisi ile buluşturacaklarını belirtti.

Formentor'un 1.5 Eco TSI 150 beygir DSG motor seçeneği ile lanse edileceğini söyleyen Erdem, Cupra Ateca ve Cupra Leon modelleri ile Cupra'nın PHEV motor seçeneklerini ise özel sipariş ile satışa sunacaklarını aktardı. Erdem, Cupra markasını Nisan ayında Türkiye’de tüketicilerle buluşturmayı planladıklarını da söyledi.

'HEDEF LEON'U YÜZDE 50 ÖTV'DE TUTMAK'

Leon modelinin fiyatını düşük ÖTV diliminde tutmak için yoğun mesai harcadıklarını da vurgulayan Erdem, döviz kurlarında artış olmazsa aracın ÖTV diliminin yükselmeyeceğini söyledi.

Seda Erdem, "Burada amacımız Leon modelini en uygun koşullarda bu aracı sevenlerle buluşturmak ve satışa hızlı başlamaktı. Leon’a şu an çok yoğun bir talep alıyoruz. Euro kuru bu seviyelerde kaldığı sürece Leon’un mevcut motor ve donanım seçeneklerini yüzde 50’lik ÖTV diliminde tutmayı planlıyoruz. Fakat mevcut fiyatlarımız yüzde 50’lik dilimin üst seviyelerinde, bu nedenle 1.5 eTSI 150 bygir DSG gibi seçenekler geldiğinde üst vergi diliminde olacaktır" bilgisini paylaştı.

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