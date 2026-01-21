Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu: İşte bonservisi!
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oluyor. Fransız ekibinin, 10,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarılırken; 26 yaşındaki futbolcunun 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski dönemi sona eriyor.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Rennes, Polonyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Fransız temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 10,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Rennes'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Szymanski'nin kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa’ya gideceği belirtildi.
Fenerbahçe'ye 2023 yaz transfer döneminde 9 milyon 750 bin euro karşılığında katılan Szymanski, bu sezon toplamda 26 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.