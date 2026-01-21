Habertürk
        Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu: İşte bonservisi!

        Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu: İşte bonservisi!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oluyor. Fransız ekibinin, 10,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarılırken; 26 yaşındaki futbolcunun 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:30
        1

        Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski dönemi sona eriyor.

        2

        Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Rennes, Polonyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

        3

        Fransız temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 10,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

        4

        Rennes'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

        5

        Szymanski'nin kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa’ya gideceği belirtildi.

        6

        Fenerbahçe'ye 2023 yaz transfer döneminde 9 milyon 750 bin euro karşılığında katılan Szymanski, bu sezon toplamda 26 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

