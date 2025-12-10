Habertürk
        Sebastien Pocognoli: Bu galibiyeti almak kolay olmadı - Futbol Haberleri

        Sebastien Pocognoli: Bu galibiyeti almak kolay olmadı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) temsilcisi Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, "Bu galibiyeti almak kolay olmadı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 02:28 Güncelleme: 10.12.2025 - 02:28
        "Bu galibiyeti almak kolay olmadı"
        Fransız ekibi Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Belçikalı teknik adam, II. Louis Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

        Müsabakayı değerlendiren 38 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncularımın performansından son derece memnunum. Yapabileceğimiz şeyleri gösterdik. Özellikle ikinci yarıdaki performanstan çok memnunum. Pozitif bir yaklaşım içindeydik. Bizim için önemli bir maçtı. İkinci yarı agresif performans sergiledik ve çok sayıda pozisyona girdik." dedi.

        Pocognoli, Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecekleriyle ilgili "Sonuçlar sadece bize bağlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde her şey çok dengeli gidiyor. Olumlu bir yaklaşım içindeyiz. Sonraki maçlara da bu maça hazırlandığımız gibi hazırlanmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

        Galatasaray'a da değinen Pocognoli, "Galatasaray, bireysel oyunda çok iyi bir takım. Özellikle Folarin Balogun'a çok sorun çıkardılar. İkinci yarıda da çok etkili bir oyun sergilediler. Bu, hak edilen bir galibiyetti." diye konuştu.

        "BU GALİBİYETİ ALMAK KOLAY OLMADI"

        Oyuncularının sahaya karakter koyduğunu belirten genç teknik direktör, "Buradaki oyuncuların karakterleri var. Her biri karakterini ortaya koydu. Bu galibiyeti almak kolay olmadı. Bir günde olan bir şey değil. Her antrenmana sanki maça çıkar gibi çıktık. Olumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Galatasaray, tecrübeli takım. Bu akşam ne kadar tecrübeli takım olduklarını gördük. Biz de aynı şekilde tecrübemizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

