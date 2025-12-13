Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sebastien Pocognoli: Galatasaray maçı bize enerji getirdi - Futbol Haberleri

        Sebastien Pocognoli: Galatasaray maçı bize enerji getirdi

        Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Fransa Ligue 1'de yarın Marsilya'ya konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Belçikalı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maça ilişkin, "Galatasaray maçı bize enerji getirdi" dedi.

        Giriş: 13.12.2025 - 17:34 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:34
        "Galatasaray maçı bize enerji getirdi"
        Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya'yla oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, Galatasaray'la ilgili konuştu.

        "GALATASARAY MAÇI BİZE ENERJİ GETİRDİ"

        Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray galibiyeti için, "Bu galibiyet bize pozitif enerji getirdi." diyen Pocognoli, Marsilya maçıyla ilgili, "Önemli bir maç. Olumlu bir sonuç, hedeflerimize yaklaşmamızı sağlayacak. Ancak her şeyi belirleyecek bir maç olmayacak çünkü sezonun ikinci yarısında bir seri yakalayabileceğimizi ve hak ettiğimiz yere geri dönebileceğimizi umuyorum. Ancak bu maçın ne kadar önemli olduğunu ve medyanın ne kadar ilgisini çektiğini biliyorum, bu yüzden hazırlıklı olacağız." dedi.

        Belçikalı teknik adam, "Galatasaray maçının ikinci yarısında yaptıklarımızı devam ettirebilirsek, bizim için olumlu olacaktır." diye konuştu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Monaco, ligde pazar günü Marsilya deplasmanına konuk olacak.

