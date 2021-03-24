"BOMBA DÜŞÜYOR EVE"

Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor. Bomba düşüyor eve! Koşup, hemen beyaz elbisemi giyiyorum. Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz.

Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz... Şahitlerimiz Enis Arıkan, Ayşegül Karacan, Çağla Akaslan, Bala Atabek ve Şükrü Metinoğlu...