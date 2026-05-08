Şebnem Ferah'tan İzmirli hayranlarına müjde
6 yıl aradan sonra sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da İzmir'de konser verecek
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 13:17
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği geri dönüş müjdesinin ardından, Ferah'ın konser takvimi de netleşmeye başladı.
3 ve 27 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek olan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak. Ferah, İzmir Arena'da sahne alacak. Konser biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.
