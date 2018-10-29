Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Şebnem Ferah, Harbiye Açıkhava'da son albümü 'Parmak İzi'nde yer alan parçaların yanı sıra 'Deli Kızım Uyan' ve 'Sil Baştan' gibi birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden ünlü rockçı, "Burada olmak gurur verici ama zaman zaman heyecanlanıyorum işte" dedikten sonra konserine kaldığı yerden devam etti.

Ferah'ı dinlemeye gelenler arasında oyuncu Ekin Türkmen, Öykü Gürman ve şarkıcı Fatma Turgut da vardı.

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