Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Şebnem ve Celal Çapa çifti, önceki akşam yakın dostlarına Bebek’te bulunan bir mekanda iftar verdi. Mehmet Dereli, Bettina Machler, Ayşegül Dinçkök, Osman ve Zeynep Çarmıklı gibi sosyetik isimlerin olduğu yemekte, koyu sohbette vardı. Gazetecilere poz veren sosyetik isimler, tekrar bir araya geleceğini de söyledi.