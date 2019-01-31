Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, Antalya ve Kumluca'da yaşanan afetler sonrası bu fiyatların daha da yükseldiğini söyledi.
Hortum ve sel felaketi sonrası seraların ciddi zarar gördüğünü anlatan Küçük, mahsullerin de telef olduğunu aktardı.
Küçük, sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin son dönemde sıkça gündeme geldiğini kaydederek, pazar ve market fiyatları arasındaki farkın da dikkati çektiğini ifade etti.
Levent Küçük, "Hem mevsimsel etkilerin hem hortum ve selin hem de bazı fırsatçıların fiyatlara etkisini minimuma indirmek için marketlerdeki denetimin yanı sıra sebze ve meyvenin perakende satışında ve nakliyesindeki KDV oranları 3 aylığına yüzde 1'e düşürülebilir. Perakende satıştaki yüzde 8, nakliyedeki yüzde 18 KDV oranı mayıs ayına, yeni mahsul çıkana kadar yüzde 1'e indirilirse tüketiciye ciddi anlamda olumlu yansımaları olur." diye konuştu.
KDV indirimi uygulamasının, mevsimsel şartların düzeleceği, üretimin artacağı mayıs ayına kadar sürmesi gerektiğini dile getiren Küçük, bu sayede tüketicinin bir nebze de olsa korunabileceğini sözlerine ekledi.
"VATANDAŞA OLUMLU YANSIR"
İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Er, halde KDV'nin yüzde 1 olduğunu ancak perakende satışlarda yüzde 8 olarak uygulandığını belirterek, indirimin vatandaşa olumlu yansıyacağını söyledi.
Er, "Biz isteriz ki bu süreçte gerekirse kurumlar vergisi, stopaj, KDV ne varsa bunlar düşürülmeli. En azından yeni mahsullerin çıkacağı, hava şartlarının düzeleceği mayıs-haziran aylarına kadar böyle bir uygulama olursa üretici de tüketici de mutlu olur." dedi.
Üretim konusuna da dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Er, "Üretim olmazsa ne yaparsanız yapın fiyatlar düşmez. Üretimi artırmalıyız." diye konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN TÜKETİCİNİN DENETİMİ"
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerdeki fiyatların pazara göre çok yüksek olduğunu belirterek, sektör hakimiyeti olan bazı ulusal market zincirlerinin bu hakimiyeti suistimal ettiğini savundu.
Ağaoğlu, "Bu öneri uygulanabilir ancak pazar hakimiyetini suistimal eden marketler ciddi şekilde denetlenmeli. Burada devlete görev düştüğü kadar tüketiciye de düşüyor. Defalarca söylüyoruz; haksız fiyat artışı varsa lütfen bu yerlerden ürün almayın. Onlar ürünü satılmayınca ya fiyatı düşürecek ya da elindeki ürün kalacak." dedi.
Tüketicilerin denetiminin önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, vatandaşlara birkaç market gezerek ürün alma çağrısında bulundu.
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