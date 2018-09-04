"Bugün ne pişirsem?" sorusunu "Bugün sağlıklı ne pişirsem? sorusuyla değiştirmek istiyorsanız sizler için muhteşem bir tarifimiz var. İçerisinde patlıcan, patates, domates kabak, gibi sebzeler bulunan fırında sebzeli güveç favori diyet yemeğiniz olacak bizden söylemesi... "Sebzeli güveç nasıl yapılır?" diyorsanız cevabı haberimizde...

SEBZELİ GÜVEÇ MALZEMELER

2 adet patates

2 adet kırmızı soğan

2 adet patlıcan

2 adet kabak

3 adet domates

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

SEBZELİ GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyup yaklaşık 15 dakika tuzlu suda bekletin. Kabak, patates, soğan ve domatesi küp küp doğrayın, suyu süzdürülen patlıcanları ve diğer sebzeleri bir kapta birleştirin. Rendelenmiş sarımsakları, zeytinyağını, salça, tuz ve karabiberi sebzelerin üzerine ilave edip güzelce karıştırın. Malzemeler birbiriyle güzelce harmanlanınca güvecin içine aktarın, üzerine su ilave edip önceden ısıttığınız 170 derece fırında ağzı kapalı olarak yaklaşık 40 dakika pişirin.

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