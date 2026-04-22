Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Seçil Erzan'ın yüksek meblağlı "fon vurgunu" davasında istinaf mahkemesinden dikkat çeken bir karar çıktı

        Türkiye'nin günlerce konuştuğu Seçil Erzan'ın yüksek meblağlı "fon vurgunu" davasında istinaf mahkemesinden dikkat çeken bir karar çıktı. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin bazı sanıklar ve bazı müştekiler yönünden verdiği hükümleri hukuka uygun bulmadı. Mağdur Fatih Terim yönünden verilen hükümde suç vasfının yanlış değerlendirildiğine işaret eden daire, dosyanın "güveni kötüye kullanma" kapsamında değil, bankacılık zimmeti suçu yönünden ele alınması gerektiği gerekçesiyle Seçil Erzan'a verilen cezayı az buldu

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 19:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçil Erzan kararında yeni detaylar
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlk kez Habertürk’ün 2023 yılında gündeme getirmesiyle Türkiye’de bomba etkisi yaratan Seçil Erzan’ın davasıyla ilgili istinaf mahkemesinde dikkat çeken bir karar çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre kararda en çarpıcı bölümlerden biri Fatih Terim’e ilişkin değerlendirme oldu.

        3 MİLYON DOLAR DETAYI

        İstinaf dairesi, Terim’in uzun yıllardır bankacılık işlemlerinin Seçil Erzan tarafından yürütüldüğünü, Seçil Erzan’ın izinli olduğu dönemde ise banka yetkilisi Rüya Sağır üzerinden Terim’e gönderilen hesap bilgisinde, bankada bulunmayan 3 milyon dolarlık bir kalemin tabloya eklendiğinin iddia edildiğini hatırlattı. Mahkeme, bu eylemin yalnızca basit bir güven ilişkisi ihlali olarak görülmesinin yeterli olmadığını, bankacılık zimmeti yönünden görevli mahkemenin değerlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        MAĞDUR TERİM LEHİNE BOZMA

        İstinaf kararında, ilk derece mahkemesinin mağdur Fatih Terim yönünden Seçil Erzan hakkında verdiği cezayı az buldu. Kararda “güveni kötüye kullanma” mahkumiyeti ile Rüya Sağır hakkındaki beraat hükmünün de bu nedenle bozulduğu belirtildi. Daire, bu bölümde yargılamanın görevli ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiğine işaret etti.

        3.2 MİLYON DOLARLIK TESLİM İDDİASI

        Kararın bir başka dikkat çeken bölümü Emre Çolak ve Emrah Çolak’a ilişkin oldu. İstinaf dairesi, 3 milyon 212 bin doların Seçil Erzan’ın bankadaki odasında Ali Yörük’e elden teslim edildiği iddiasını hatırlattı. Ancak aynı dosyada Atilla Yörük yönünden iddianamede olayın nasıl gerçekleştiğinin açık biçimde anlatılmadığını, buna rağmen mahkumiyet hükmü kurulduğunu belirtti. Daire, bir sanığın hangi eylemle suçlandığının iddianamede açık ve tartışmasız şekilde gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak bu bölümdeki hükmü de bozdu.

        SUÇ VASFI TARTIŞMASI

        İstinaf mahkemesi yalnızca iddianamedeki eksikliklere değil, suç vasfına da dikkat çekti. Kararda, Seçil Erzan’ın banka müdürü olmasının tek başına TCK 158/1-h kapsamında “şirket yöneticisi” gibi değerlendirilmesine yetmeyeceği, bu nedenle bazı eylemlerde nitelikli dolandırıcılık yerine daha farklı bir suç vasfının tartışılması gerektiği kaydedildi. Bu tespit, dosyadaki bazı mahkumiyetlerin hukuki temelinin yeniden kurulması gerektiği anlamına geliyor.

        BANTAŞ DETAYI: PARA TAŞIMA ARACI

        Bülent ve İnci Çeviker’e ilişkin bölümde ise istinaf dairesi farklı bir noktaya işaret etti. Karara göre, müştekilerin yüklü miktardaki parayı güvenlik gerekçesiyle bankaya götüremeyeceklerini söylemeleri üzerine Seçil Erzan’ın bankanın para taşıma aracı olan Bantaş’a ait aracı göndereceğini belirttiği, Ali ve Atilla Yörük’ün bu araçla parayı teslim aldığı öne sürüldü. Daire, bu durumda bankanın maddi varlığının suçta araç olarak kullanıldığı değerlendirmesinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Bu nedenle Çeviker çiftine ilişkin hükümlerde de bozma kararı verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
