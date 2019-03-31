Türkiye, bugün 19'uncu kez Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

82.003.882 kişilik nüfusumuzda 57.058.636 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kadın seçmenlerin sayısı; 28.929.732 (% 50,7)

Erkek seçmenlerin sayısı; 28.128.904 (% 49,3)

13 partinin katıldığı seçimde mahalli idareleri yönetecek olanlar belirlenecek.

Bugünkü seçimlerde belediye başkanlıklarına 4 ünlü isim aday.

Emre Kınay; Kadıköy'ün, Güven Hokna; Üsküdar'ın, Faruk Demir; Ardahan'ın ve Selen Kartay; Kağıthane'nin belediye başkanlığı için yarışıyor.

Sanatçıların aktif siyasete girmesi 1980'li yılların ikinci yarısında başladı.

Turgut Özal, savunucusu olduğu kadın haklarını konusunda TBMM'de de çalışmalar yapmak için kendisini ANAP'tan milletvekili adayı olarak göstermek istediğini söylediği Hülya Koçyiğit'e aktif siyasete girmesi yönünde teklifte bulundu.

Hülya Koçyiğit, milletvekili adayı olmayı kabul edince kızılca kıyamet koptu.

Turgut Özal da Hülya Koçyiğit de 'Bir oyuncu nasıl siyasete girer?' şeklindeki eleştirilerin hedefi haline geldi.

Kendisine yöneltilen eleştirilerden dolayı zor günler geçiren Hülya Koçyiğit, 1987'deki genel seçimlerde milletvekili seçilemese de sanatçıların aktif siyasete girmeleri konusunda kapı açtı.



O kapıdan milletvekili olmak için giren çok ünlü isim oldu ama belediye başkanlığında aynı başarı elde edilemedi.

Sanatçı payesinin yanına belediye başkanı unvanını ekleyen ilk sanatçı da 1989 yerel seçimlerinde Fatma Girik oldu.

Ve o unvana aradan geçen 30 yılda gerçekleştirilen 5 yerel seçime rağmen hâlâ sadece Fatma Girik sahip.

30 yıl içinde 11 ünlü isim 12 kez belediye başkanlığı için aday olsa da seçimi kazanıp bir şehri veya ilçeyi yönetme amacına ulaşamadı.

Belediye başkanlığı için aday olan sanatçılar kaybettikleri seçimlerden sonra aktif siyasi yaşamlarına son verirken sadece Halil Ergün, iki kez belediye başkan adayı oldu.

Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994 ve 1999'da iki farklı partinin adayı olarak girdiği seçimleri kaybetti.

FATMA GİRİK

26 Mart 1989'daki yerel seçimlerde oyların % 38.72'sini alarak SHP'den Şişli Belediyesi başkanı seçildi.

Şişli Belediye başkanlığına aday olduktan sonra tanıtım - propaganda masraflarını karşılamak için Beyoğlu'ndaki 6 katlı iş hanını 1 milyar liraya satılığa çıkardığı iddia edilmişti.

Ünlü sanatçı, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirterek "Başkan seçilirsem ayda 1 milyon lira maaş alacağım. 4 yılda alacağım 48 milyon liralık maaş için 1 milyar liralık iş hanı satılır mı?" demişti.

ZÜLFÜ LİVANELİ

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde SHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. RP adayı Recep Tayyip Erdoğan başkan seçildi.

Dönemin bir araştırma şirketine göre 1994'teki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarış, Zülfü Livaneli ile ANAP adayı İlhan Kesici arasında geçecekti.

Seçimden iki hafta önce araştırma şirketi, Zülfü Livaneli'nin İlhan Kesici'nin 1 puan önünde olduğunu açıklarken RP adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylar arasında 4'üncü sırada yer aldığını belirtmişti.

Araştırma şirketinin oy oranı konusunda 9 puan yanıldığı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden ilk sırada çıktı.

BARIŞ MANÇO

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Kadıköy Belediyesi başkan adayı oldu. SHP adayı Selami Öztürk başkan seçildi.

Barış Manço, Kadıköy Belediye başkanlığı için aday olmadan 2 yıl önce "2000'li yıllarda cumhurbaşkanını halk seçecek. Halkım desteklerse o zaman cumhurbaşkanı olmak isterim" demişti ama yerel seçimlerden sonra siyasetten uzaklaştı.

HALİL ERGÜN

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Beyoğlu Belediye başkan adayı oldu. RP adayı Nusret Bayraktar başkan seçildi.

Halil Ergün, 18 Nisan 1999 yerel seçimlerde bu kez CHP'den Beyoğlu Belediye başkan adayı oldu. FP adayı Kadir Topbaş başkan seçildi.

TUNCER NECMİOĞLU

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde İşçi Partisi'nden Beyoğlu belediye başkanı adayı oldu. FP adayı Kadir Topbaş başkan seçildi.

MENDERES SAMANCILAR

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde ÖDP'den Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. ANAP adayı Aytaç Durak başkan seçildi.

MERAL KONRAT

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Genç Parti'den Şişli belediye başkan adayı oldu. CHP adayı Mustafa Sarıgül başkan seçildi.

FERHAT TUNÇ

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde SHP'den Kıraç belediye başkan adayı oldu. AK Parti adayı Hamit Öncü başkan seçildi.

BORA GENCER

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde DYP'den Bahçeşehir belediye başkan adayı oldu. ANAP adayı Kemal Aydın başkan seçildi.

ALTAN GÜNBAY

28 Mart 2004'te DSP'den Behçeşehir belediye başkan adayı oldu. ANAP adayı Kemal Aydın başkan seçildi.

LEVENT KIRCA

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DSP'den Üsküdar belediye başkan adayı oldu. AK Parti adayı Mustafa Kara başkan seçildi.

ARİF SAĞ

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Sancaktepe belediye başkan adayı oldu. AK Parti adayı İsmail Erdem başkan seçildi.