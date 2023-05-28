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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların salt çoğunluğu alaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Habertürk'ün seçim sonuçları ekranı üzerinden anbean takip edilecek. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar...

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  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

    Seçim sonuçları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri dolayısıyla araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 oranında oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5.17 oranında, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise oyların yüzde 0.43'ünü aldı. 14 Mayıs'ta salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Habertürk sonuç ekranı üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 seçim sonuçları oy oranlarının açıklanacağı tarih ve saat detayları...
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

    İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR? 

    Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

    İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Kars Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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