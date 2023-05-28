28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri dolayısıyla araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 oranında oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5.17 oranında, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise oyların yüzde 0.43'ünü aldı. 14 Mayıs'ta salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Habertürk sonuç ekranı üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 seçim sonuçları oy oranlarının açıklanacağı tarih ve saat detayları...