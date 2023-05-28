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Seçimi kim kazandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve adayların oy oranları

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları büyük ölçüde belli oldu. 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur seçimleri gerçekleştirildi. 17.00'de sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla "Seçimi kim kazandı?" sorusu da yanıt netleşmeye başladı. İşte 28 Mayıs 2023 Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları oy oranları ile "13. Cumhurbaşkanı kim oldu?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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  • Seçimi kim kazandı? 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu? Açıklanıyor

    Türkiye, sandık başına giderek seçimini yaptı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri çok büyük ölçüde netleşti. Anadolu Ajansı'nın kesin olmayan sonuçlarına göre, sandıklarda sona doğru gelindi. Buna göre, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy almış durumda. Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları da seçmenler tarafından araştırılıyor. Peki, seçimi kim kazandı, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı ne durumda? İşte, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ile ilgili son gelişmeler
  • Seçimi kim kazandı? 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu? Açıklanıyor

    Seçim Sonuçlarına Göre Hangi Aday Önde?

    Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan verilerine göre, saat 20.30 itibarı ile yüzde 98,64 sandık açılırken,

    Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,09

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,91 oy almış durumda.

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • Seçimi kim kazandı? 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu? Açıklanıyor

    LİDERLERİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde en çok oyu Bayburt, Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı'dan alırken, 28 Mayıs seçimlerinde de sıralama değişmedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'taki seçimlerde en çok oyu Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Batman'dan en çok oyu alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Kırklareli'nde en yüksek oy oranına ulaştı.

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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