Türkiye, sandık başına giderek seçimini yaptı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri çok büyük ölçüde netleşti. Anadolu Ajansı'nın kesin olmayan sonuçlarına göre, sandıklarda sona doğru gelindi. Buna göre, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy almış durumda. Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları da seçmenler tarafından araştırılıyor. Peki, seçimi kim kazandı, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı ne durumda? İşte, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ile ilgili son gelişmeler