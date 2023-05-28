Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha oy kullanıyor. 14 Mayıs'ta kurulan sandık sayısı değişmeyerek 2. tur seçimlerinde de geçerli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurulan sandık sayılarını açıkladı. Peki, 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak? İşte kurulan sandık sayısı...