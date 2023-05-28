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Seçimlerde kaç sandık var? 28 Mayıs 2023 Seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanını belirmek için yurt içi ve yurt dışında seçmenler oylarını kullanıyor. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde kaç sandık olduğu merak ediliyor. İşte "28 Mayıs 2023 seçimlerde kaç bin sandık var?" sorusunun cevabına dair güncel bilgiler...

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  • Seçimlerde kaç sandık var? 28 Mayıs 2023 Seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha oy kullanıyor. 14 Mayıs'ta kurulan sandık sayısı değişmeyerek 2. tur seçimlerinde de geçerli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurulan sandık sayılarını açıkladı. Peki, 28 Mayıs 2023 seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak? İşte kurulan sandık sayısı...
  • Seçimlerde kaç sandık var? 28 Mayıs 2023 Seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

    SEÇİMLERDE KAÇ SANDIK VAR?

    Türkiye'de 81 ilde yurt içi seçimlerde toplamda 191 bin 885 adet sandık kuruldu. 

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşları bu seçimlerde 73 ülkedeki, 151 temsilcilik ve 167 noktada kurulan 5 bin 114 sandıkta oy verdi.
  • Seçimlerde kaç sandık var? 28 Mayıs 2023 Seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?

    Buna göre 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yurt içi ve yurt dışında toplamda 196,999 sandıkta oy kullanılıyor.

    SEÇİMLERDE TÜRKİYE'DE KURULAN İL VE İLÇE SANDIK SAYISI İÇİN TIKLAYIN

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