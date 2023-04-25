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Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri ve sandık numaraları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen kayıt listeleri güncellendi. Güncellenen listelere göre seçmenlere oy kullanacakları sandık numaraları, sıra numaraları ve oy kullanma yer yani adres bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme fişleri yani seçmen kağıtları dağıtılacak. Peki, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte merak edilen detaylar...

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  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri ve sandık numaraları

    Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri yani adresleri ve sandık numaraları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi YSK tarafından güncellendi. Bilindiği üzere seçmenlerin oy kullanacakları adreslerin, sandık numarası ve oy kullanma sıraları YSK tarafından bilgi fişi olarak seçmenlerin adrslerine gönderiliyor. Peki, seçmen bilgilendirme fişleri yani seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri ve sandık numaraları

    SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri ve sandık numaraları

    Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri ve sandık numaraları

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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