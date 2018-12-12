2 | 23

Yaptığı yorumları ve paylaştığı fotoğraflarla kendisinden söz ettiren Akgül, bu defa evinin mutfağının kapısında verdiği pozla öne çıktı. Mutfak kapısının kasasında bir hayli yukarıya kaldırdığı bacağıyla objektife poz veren Akgül, bu ilginç kareyi, "Akşama yemekte ne var sizce?" notuyla paylaştı. Akgül, paylaştığı fotoğrafla olduğu kadar altına düştüğü notla da takipçilerini şaşırttı.