Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Polat'ın "Bir çıkayım şu karantinadan, her güne bir sevgili koyacağım" açıklamasına Seda Akgül'ün sarf ettiği sözler olay oldu.

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Akgül, Polat için, 'Şişme bebek' dedikten sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

Çıkıp minicik eteğimle oynarsam "Aranıyorsun" derler. Demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak.

"BENDEN SANA YAR OLMAZ"

Bunun üzerine sunucunun sözlerine sinirlenen şarkıcı, "Adamın canını sıkma. Kes lan sesini... Pis!" diyerek şu şekilde karşılık verdi:

Kadının kadına şiddeti bitmiyor. Bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri... Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k...nın samsağına çıkar dağın yükseğin. Benden sana yar olmaz...

"HERKESİN GEÇMİŞİ ORTADA"

Seda Akgül ise yayında Ebru Polat'a, "Er kişi kendinden bilir işi. Hanımefendinin adını ve bahsettiği kişiyi aratın herkesin geçmişi ortada" dedi.