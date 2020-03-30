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Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiremeye devam ediyor. Polat, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbir alıyor.

Şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerinin sorularını yanıtlayarak, "15 gün mü, 16 gün mü kaç gün oldu bilmiyorum. Evdeyim evden dışarı çıkmıyorum. En sıkı karantinayı yaşayanlardan birisiyim. Kendi karantinamı kendim yaptım" dedi.

"YILLARIN ACISINI ÇIKARACAĞIM"

Sıra aşk hayatına gelince Ebru Polat şu ifadeleri kullandı:

Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence.