Bir zamanlar yakın dost olan, 'Esas Oğlan' dizisinde de birlikte rol alan Hadise ile Seda Bakan'ın arası bozulmuştu.

Neden küstükleri merak konusu olan ikiliden Seda Bakan, Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminin basın toplantısındaydı. Gazeteciler, Bakan'a, Hadise ile ilgili sorular sordu.