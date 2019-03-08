Ekranların sevilen isimleri Seda Bakan ve Selin Demiratar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de bir mekanda öğle yemeği yiyip koyu bir sohbete oturan ikili, keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çekti.