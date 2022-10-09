Ünlü oyuncu kızı için mevlit okuttu 0:00 / 0:00

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2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, geçtiğimiz haftalarda da Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu. Mutlu evlilikleri süren çiftin kızları Ela 40 günlük oldu. Aile arasında mevlit düzenleyen Seda Bakan, dostlarını da bu özel güne davet etti.

"40'IMIZ UÇUYOR" Mevlitten görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınlayan 36 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarında "40'ımız uçuyor. Çok şükür" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Seda Bakan'a hayranları tarafından "Maşallah" yorumları yapıldı.

"AİLEMİZ KIZLAR KAMPI GİBİ OLDU" Geçtiğimiz haftalarda kızı Ela'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güzel bir doğum süreci geçirdiğini ifade eden Seda Bakan, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz" diyerek, gülümsemişti.

"HASTANEYİ İLK ZİYARET EDENLERDENDİ" Doğum haberini ilk Hadise'nin duyurması hakkında da konuşan Bakan, "Canım Hadise'ciğim ilk anne olduğumda da ilk ziyaret edenlerdendi. Burada da ilk arayan oldu. Onu çok seviyoruz" şeklinde konuşmuştu.