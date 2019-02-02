Survivor 2019'un başlamasıyla bilrikte yarışmacıların kimler olduğun da merak konusu oldu. Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek yarışmacılardan biri de Seda Ocak oldu. Seda Ocak aynı zamanda eski Survivor yarışmacısı Sema'nın kardeşi ve atletizm antrenörü. Seda Ocak'ın hayatından detaylar haberimizde.

SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.