Seda Önder ve İlhan Sapan anlaşmalı olarak boşandı

2016'da iş İlhan Sapan ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Seda Önder, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla evliliğini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

Uzun süredir anlaşmalı boşanma süreci yürüten çiftin, hukuki süreci tamamlayarak resmi olarak boşandıkları öğrenildi.