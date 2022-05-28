Seda Sayan'a sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

"İŞTE O BENİM KADINIM ARKADAŞ!"

Öte yandan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde 7. kez nikah masasına oturmuştu. Sayan'ın eşi Çağlar Ökten, geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcıya olan aşkını sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirmişti:

Kadın kadın olacak be! Seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde ‘O’ kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım arkadaş... Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı?