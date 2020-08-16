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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seda Sayan, geçtiğimiz akşam, bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi.

Çıkışta ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Sayan, "Bir proje toplantısı mı var?" sorusuna, "Hayır arkadaşım ile yemek yedim şimdi de evime gidiyorum" şeklince cevap verdi.

Daha sonra gazetecilerin, sosyal medya üzerinden 'sağlıklı' olduğu gerekçesiyle tanıttığı ürün yüzünden, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından 104 bin 781 TL para cezası kesilmesi hatırlatılması üzerine, sessiz kalarak oradan uzaklaştı.