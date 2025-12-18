Habertürk
        Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Bunu söylediğim için çok üzgünüm

        Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Bunu söylediğim için çok üzgünüm

        Seda Sayan, Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'in, geçmişte okul taksitlerini ödediğini söyledi. Sayan; "Bunu söylediğim için çok üzgünüm" dedi

        Giriş: 18.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:50
        "Bunu söylediğim için çok üzgünüm"
        Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı.

        Seda Sayan, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile tutuklanmadan önce kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in programına konuk olmak istediklerini açıkladı.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter

        Seda Sayan, bir dönem Güllü'nün çocukları Tuğyan ile Tuğberk'in okul taksitlerini ödediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan ile Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. "Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz" diye. Ben de "gelin" dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın. Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni arayarak; "Güllü'nün çocukları, senin programına çıkmak istiyor" dedi. Çünkü "Annemizin çok sıkıştığı, bizim okullarımızın taksitlerini ödeyemediği zaman sizden almışlar" dedi. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Baştan beri kafamıza yatmayan şeyler vardı. Konduramadık.

        Tuğyan'ın şok mesajı: Öldüreceğim
        Tuğyan'ın şok mesajı: Öldüreceğim Haberi Görüntüle
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti Haberi Görüntüle
        #Seda Sayan
        #Güllü
