Söylemezsem Olmaz neden yok?

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan şarkıcı Melek Mosso, 3 Haziran’da konser verecekti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yayınlanan açıklamada, belediyenin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlendiği iddia edildi. Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir.” ifadesine yer verildi.

Melek Mosso

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Festivalde yer alacak diğer isimler Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmama kararı aldı.

Bunun üzerine festivalde yer alacak diğer isimler açıklandı.

Melek Mosso'nun iptal edilen konserinin yerine Seda Sayan'ın getirilmesinin ardından, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Değirmen, Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerine de Niran Ünsal, Altay ve Işın Karaca'nın sahne alacağını duyurdu.

— Şükrü Başdeğirmen (@basdegirmen32) May 30, 2022