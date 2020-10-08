Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için kullanılan 'Fransız askısı' adında bir estetik operasyon geçirdi. Seda Sayan estetikli haliyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Ardından Seren Serengil bu konuyla ilgili bakın ne dedi?

SEREN SERENGİL'DEN SEDA SAYAN GÖNDERMESİ!

Seda Sayan'ın estetikli halini kendine benzeten Seren Serengil, sosyal medya hesabından Sayan'ın estetikli son halini paylaşarak üzerine 'Ha gayret Seda Abla az kaldı. Seda Serengil. ' notunu düştü. Bu fotoğrafa henüz yorum yapmayan Sayan'ın tutumunun ne olacağı hala merak konusu.

ESTETİK GÜNDEMİNDE SULAR DURULMUYOR!

Sayan'ın gündem olan paylaşımından sonra Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından manidar bulundu.

Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı verdi: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”

SEREN SERENGİL GÖNDERME YAPMAYA DEVAM MI EDİYOR?

Seren Serengil, Muazzez Ersoy'un bu fotoğrafını "Şahsiyetli kadınlar kendilerine benzerler bir başkasına değil ondan hayranımdır yıllardır..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu notun da Seda Sayan'a gönderme olduğu iddiasında bulundu.