Seda Sayan: Uyuyan adamdan nefret ediyorum

2022'de Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, kadın - erkek ilişkilerine dair açıklamalarını sürdürüyor.

Seda Sayan, daha önce “Her şeyde birliktesiniz de para sizi neden ayırıyor? Ben de bunu anlamadım. 6 kere boşandım ama hiç para yüzünden olmadı. Başka şeylerdendi. Para ne alaka? Para, en son konuşulacak şeydir. İnsanın özgüveni, hayattaki duruşu daha önemlidir. Mecbur çalışacaksınız. Ben gözümü açtım çalışıyorum, yine çalışıyorum. Bundan da zevk alıyorum. Ne kadar güzel bir konfor. Patronluk taslamasın, herkes kendisinin efendisi olsun. Köpekler gibi çalışırım, kraliçeler gibi yerim. Kendi paranızı kazanın, kimsenin cebiyle işiniz olmaz. O zaman kalbiyle, karakteriyle ilgilenirsiniz. Siz kazanın paranızı kadınlar" demişti.

Kafa TV'deki programında açıklamalar yapan Sayan, şimdi de erkeklerin gündüz evde bulunmaması gerektiğini vurguladı. Sayan, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider, akşam da gelir. Adamın işi olmasa da emekli olsa da evden çıkacak. Evde köşe yastığı gibi oturmayacak" ifadelerini kullandı.