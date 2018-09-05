Seda Tosun ile Eymen Adal ile evlilik tarihlerini 2 ay öne çekti. İki yıllık beraberlikleri sonrasında bir ay önce nişanlanan ve kasımda evleneceklerini açıklayan Tosun ile Adal, kır düğünü yapmaya karar verdi. Ne var ki kasımdaki hava şartlarının hayalleri olan kır düğünü yapmaya engel olabileceği için kararlarını değiştirdiler.





Oyuncu Seda Tosun ile müzisyen Eymen Adal, Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen kır düğününde nikah masasına oturdu. Çiftin şahitleri Caner Atacan ile Ayşe Nokay oldu. Nikah memurunun 'Yuvayı dişi kuş yapar' diyerek evllilik cüzdanını Tosun'a verdiği sırada Adal'ın "Aslında ben de yapabilirim. Elimden her iş gelir" demesi davetlilere kahkaha attırdı.Tango ile başlayan düğün halayla sona ererken Seda Tosun ile Eymen Adal, balayı için Kıbrıs'a gidecek.Seda Tosun, 'Mucize'de 'Mızgın' karakteriyle sergilediği dikkat çekmişti.

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