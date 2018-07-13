1128 akademisyen tarafından imzalanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinde imzası bulunan akademisyenlere yönelik “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” diyerek tehdit ettiği iddiasıyla akademisyenlerin suç duyurusu üzerine Sedat Peker hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

AKADEMİSYENLERİN AVUKATI: BEN DE TEHDİT EDİLDİM



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına Sedat Peker katılmazken, bazı akademisyenler ve taraf avukatları hazır bulundu. Akademisyenlerin avukatlarından Oya Meriç Eyüboğlu davadan sonra adliye önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisinin de tehdit ettiğini öne sürerek, “Tespit edemediğimden şikayette bulunamadım. Ben yargılamanın kolay bir dava olmadığının farkındayım. Sizleri de anlıyorum. Ancak biz sayın mahkemenin hukuka uygun karar vereceği kanaatindeyiz. Şikayetimiz devam etmektedir” dedi. Cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine söz almadan araya giren sanık Peker'in avukatı Turgay Özdoğan, "Neredeyse sizin yerinize kararı yazdıracak hakime hanım" tepki gösterdi.

HAKİMDEN TARAFLARA UYARI

Avukatlar arasında yaşanan sözlü atışma üzerine araya giren mahkeme hakimi İmran Arık Özcan tarafları sakinleştirip uyarıda bulunarak, "Kürsüde en fazla sesini yükseltebilecek kişilerden biriyim. Ama 'Ben Türk yargısının önüne gittim. Beklediğim karar çıkmadı ama en azından sağlıklı bir yargılama oldu' diyebilsin. Hakimlik gerçekten zor bir meslek. Herkese söz hakkı tanıyacağım" dedi.

“İYİKİ KANLARIMIZLA DUŞ ALINMADI”

Akademisyenlerin şikayetinin devam ettiği davada hukukçu akademisyen Zeliha Gizem Sayın ise, "Ben o imza listesinde varım. Gururla varım. İyiki öldürülmedik, iyiki kanımızla duş alınmadı" diyerek davaya katılma talebinde bulundu. Peker'in avukatı Turgay Özdoğan da teröre destek veren kişileri uyarmak amacıyla söz konusu metnin ele alındığını ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek beraatına karar verilmesini istedi.

SUÇ UNSURU OLUŞMADI BERAATI

Davaya kısa bir süre ara veren mahkeme ardından kararını açıkladı. Sanık Peker'in üzerine atılı "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının unsurları oluşmadığı belirtilerek beraatına karar verildi.