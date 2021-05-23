Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı 0:00 / 0:00

AA

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sedat Peker, Youtube'da yayınladığı son videoda KKTC'li gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili eski emniyet mensubu ve siyasetçi Mehmet Ağar ile eski MİT mensubu Korkut Eken'in kendisinden tetikçi istediğini iddia etmiş, kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini ancak cinayeti Atilla Peker'in işlemediğini öne sürmüştü.

Aynı videoda Sedat Peker, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin yanı sıra bazı faili meçhul cinayetler ile ilgili de iddialar da bulundu.