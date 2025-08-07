Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.017,12 %1,07
        DOLAR 40,6201 %-0,05
        EURO 47,4432 %0,04
        GRAM ALTIN 4.418,47 %0,35
        FAİZ 39,87 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 50,12 %1,31
        BITCOIN 116.323,00 %1,07
        GBP/TRY 54,5453 %0,43
        EUR/USD 1,1648 %-0,10
        BRENT 66,98 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 7.224,20 %0,35
        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK: Malpraktis sigortasında teminatlar yükseltildi - Sigorta Haberleri

        SEDDK: Malpraktis sigortasında teminatlar yükseltildi

        SEDDK'dan yapılan açıklamaya göre tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk (Malpraktis) sigortasında teminatlar yükseltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 16:26 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        SEDDK: Malpraktis sigortasında teminatlar yükseltildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre ilgili mevzuat uyarınca hekim ve diş hekimleri için zorunlu tutulan 'Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda hukuki risklere karşı sağlanan finansal koruyuculuk artırıldı.

        SEDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ekinde yapılan düzenleme ile azami teminat tutarları, I. Risk Grubu için 1.000.000 TL, II. Risk Grubu için 2.000.000 TL, III. Risk Grubu için 3.000.000 TL ve IV. Risk Grubu içinse 4.000.000 TL’ye yükseltilirken prim tarifesi ise paralel şekilde revize edildi.

        Yeni teminatları içeren poliçeler 1/11/2025 tarihi itibarıyla sigorta şirketleri tarafından sunulacaktır.

        Kamuoyuna duyurulur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi