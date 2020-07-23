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Normalleşme adımlarının atılmasıyla eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile birlikte sezonu açan oyuncu Sedef Avcı, takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden etkileşime geçiyor.

Gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne seren Avcı, şu aralar İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı'nda tatil yapıyor.

"OKUL KAPANDIĞINDA RÜYALARIMA GİRERDİ"

Oyuncu, önceki gün oğlu Can ile sahilde oyun oynarken verdiği pozunu yayınlayarak, altına şu notu düştü:

1 yaşımdaydım bu sahile geldiğimde. Bütün çocukluğum burada geçti. Her yaz okul kapandığında rüyalarıma girerdi. Annemlere yalvarırdım, "Beni dedemlere hemen bırakın" diye. Çocukluğumun en güzel günleriydi... Hala şükrediyorum o günleri yaşadığıma. Dün Can da aynı benim gibi mutluydu o kumsalda. Ben de onunla çocukluğuma döndüm. Binlerce şükür o güzel günlere...