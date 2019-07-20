Avrupa turnesinden yeni döndüğünü söyleyen genç komedyen Sefa Doğanay, yeni projelerin müjdesini verdi. Sahnede ve sosyal medyasında canlandırdığı Pelinsu karakteri ile bir single projesi olduğunu dile getiren Doğanay, "Ekonomik olarak hiç bir beklenti içerisinde olmayacağım ama gençlerin seveceğine emin olduğum bir single projem var. Aleyna'ya rakip olacağım" ifadelerini kullandı.

Doğanay, yakın zaman da stüdyoya girip şarkıyı okuyacağını ve özellikle gençlerin çok seveceği bir single ile çok yakında karşılarında olacağını söyledi.

Muhabirlerin, "Bir film projesi var mı?" sorusuna ise, "Onunla alakalı da bir sürprizimiz var. Yine canlandırdığım bir karakter var. 'Neriman abla' karakteri de takipçilerim tarafından çok seviliyor. Onunla alakalı yazdığım ve şu an hazır olan bir senaryo var. Bir yapımcı ile toplantı gerçekleştirdik. Bu sezon onu da çekme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.

Kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam eden Sefa Doğanay, zaman zaman yanına gelen hayranları ile de ilgilenip, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.