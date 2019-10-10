Sefa Doğanay: Beni bambaşka bir enerji ile göreceksiniz - Magazin haberleri

Turne kapsamında tam 20 şehir gezecek olan Sefa Doğanay, kısa dönem askerlik hizmetini bitirir bitirmez yola çıkacak. Vatani görevini Bilecik’te kısa dönem olarak yapan Sefa Doğanay, turnesi için gün sayıyor.

Turnenin ilk ayağı 24 Ekim’de Karadeniz Ereğli’de başlayacak. Askerlik sonrası start vereceği turnenin ilk gününü iple çeken genç komedyenin adeta kampa girmiş durumda olduğu öğrenildi.

Sefa Doğanay, "Sahnede elbette askerde kısa sürede yaşadığım tatlı anılardan bahsedeceğim ancak her zamanki gibi gösterilerimde en sevdiğiniz ünlüler, müzik ve bol bol kahkaha da olacak. Bildiğiniz Sefa’yı bambaşka bir enerji ile göreceksiniz" diyerek muhteşem bir turnenin müjdesini verdi.