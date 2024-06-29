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        Haberler Gündem Seferihisar'da çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü - Güncel haberler

        Seferihisar'da çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 3 saatte söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:44 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:46
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        İzmir'deki orman yangını 3 saatte söndürüldü
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        Yangın, saat 20.30 sıralarında Tepecik Mahallesi ile Düzce Azmak mevkisi arasında bulunan ormanda meydana geldi.

        Bölgeden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının çevresinde bulunan yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun müdahalede bulundu.

        Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir ve Seferihisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda 23.00 sıralarında söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 30 dönüm alanın etkilendiği öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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