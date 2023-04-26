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Haberler Müzik Şefika Kutluer'e Rusya'da 'BraVo' müzik ödülü - Magazin haberleri
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Şefika Kutluer'e Rusya'da 'BraVo' müzik ödülü

Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaca ünlü Türk flüt virtüözü Şefika Kutluer, en iyi klasik müzik yorumcusu olarak 'BraVo' ödülüne layık görüldü

Şefika Kutluer'e Rusya'da 'BraVo' müzik ödülü - Magazin haberleri
AA

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda (Büyük Tiyatro) 5'inci BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Sırbistan, Macaristan ve Kazakistan'ın önde gelen klasik müzik sanatçıları katıldı.

Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden 1998'de 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görülen Şefika Kutluer de Bolşoy Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Bestecisi Muammer Sunun 'Bozkırın Sesi' isimli eserini seslendirdi.

Geçen yıl 'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu' seçilen Şefika Kutluer, "Altın BraVo Heykeli"ni Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın elinden aldı.

"AMACIM MÜZİĞİMLE SEVGİ KÖPRÜLERİ OLUŞTURMAK"

New York Times eleştirmenlerince 'Sihirli Flüt' unvanıyla anılan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Şefika Kutluer, törenin ardından Rusya'da bu ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Besteci Muammer Sunun 'Bozkırın Sesi' isimli eserini Bolşoy Tiyatrosu'nda seslendirdiğine dikkati çeken Şefika Kutluer, "Ben Anadolu'nun göbeğinden gelen bir çocuk olarak Anadolu'nun ruhunu bu akşam burada flütümle Rus sanatseverlere seslendirdim. Burada bulunmaktan mutluluk ve büyük gurur duyuyorum" dedi.

Şefika Kutluer, Rus kültürü ve müziği ile özel bağı olduğunu belirterek, şu şekilde devam etti: Rusya, dünyamıza klasik müzik alanında çok büyük besteciler ve muazzam eserlerini hediye etti. Rusya'nın çok yüksek bir kültür ve sanat düzeyi var. Bu ülkeden böyle bir ödül almak benim için onur ve gurur vericidir. Rus müziğine son derece hayranım. Hayran olduğum Pyotr Çaykovskiy, Sergey Rahmaninov, Sergey Prokofyev, Nikolay Rimski-Korsakov, Dmitriy Şostakoviç ve diğer Rus besteciler ruhuma çok yakınlar. Bir sanatçı ve müzisyen olarak her zaman barışı destekliyorum ve amacım bütün dünyada ülkeler arasında müziğimle sevgi bağları ve köprüleri oluşturmak. Bu gece de Anadolu müziğiyle bir sevgi köprüsü oluşturduğumu düşünüyorum.

Rusya'nın başkenti Moskovada ve St.Petersburg kentindeki konservatuarlarda konserler verdiğini anlatan Şefika Kutluer, Ankara'da Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'ni organize ettiğini ve bu festivalin bu yıl 14'üncü kez düzenleneceği bilgisini paylaştı.

TRT Radyo 3'te bir klasik müzik programı düzenlediğini de dile getiren Şefika Kutluer, çocuklara yönelik projeler yürüttüklerini aktararak, "Ankara'da, Anadolu'nun göbeğinde doğdum ve Ankara'dan dünyaya açıldım. Viyana'da dünya bincisi olduktan sonra dünya çapında konserler başladım. Dünya piyasasında 17 tane CD'im var ve bunlara devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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