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Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare, Sancar'a kapıları kapatıyor! Sefirin Kızı son bölüm!

Sefirin Kızı son bölümü ile Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Sefirin Kızı son bölümünde Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir. Peki, Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 15. son bölümü ile ekranlara geldi. Sefirin Kızı son bölümünde, Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur.

Peki Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

"Öfkeli bir çocuğa daha fazla eyvallahım yok"

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

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