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Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı izle: Nare'nin sırrı açığa çıkıyor! Sefirin Kızı 8 bölüm

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Sefirin Kızı'nda Akın'ı herkesten uzak tutmak için Barcelona'ya kaçan Nare, sadece Akın'ı değil herkesi peşine düşürdü. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nare'nin herkesten sakladığı sırrın görüntüleri açığa çıkıyor. O görüntüler Sancar'ın Akın'ı öldürmesine neden olabilir. İşte Sefirin Kızı 8. son bölüm özeti ve 9. yeni bölüm fragmanı

Sefirin Kızı

Sefirin Kızı 8. bölüm ile dün akşam izleyicilerle buluştu. Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, Muğla Bodrum'da çekiliyor. Heyecanın yüksek olduğu Sefirin Kızı ile ilgili detaylar haberimizde.

SEFİRİN KIZI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

“Bana niye mektup yazmadın?”

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

Ancak Nare’nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare’nin babasının imzasını taklit ederek Barselona’ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi’yi onunla birlikte Barselona’ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır.

Şimdi Nare’nin çok büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın’ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın’la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir!

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