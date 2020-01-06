Sefirin Kızı 4. yeni bölümü bu akşam neden yok? Sefirin Kızı bu akşam var mı? Soruları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20:00'da STAR TV ekranlarında oluyor ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 6 Ocak STAR TV yayın akışı ve Sefirin Kızı yeni bölümüyle ilgili detaylar...

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sefirin Kızı'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırılıyor. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.



SEFİRİN KIZI 4. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sefirin Kızı bu akşam yayınlanmayan 4. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Sefirin Kızı 4. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgiler gelir gelmez ayrıntılar haberimizde olacaktır.