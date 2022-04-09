Yarım kalıyor!

HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Hafta başında sosyal medyada gezinirken bir akımda Ufuk Çalışkan'ın 'Unutmak İstiyorum' adlı şarkısına rast geldim. 'Unutmak İstiyorum', o an benim için hem çok tanıdık hem de bir yandan çok yeniydi. İlk kez dinlediğime emindim ama yıllardır şarkıyı biliyor gibiydim.

Ardından YouTube'da arattığımda parçanın 10 yıl önce yayımlandığını gördüğümde çok şaşırdım. Açıkçası 10 yıldır 'Unutmak İstiyorum'dan mahrum kaldığım için kendime kızdım diyebilirim. 'Unutmak İstiyorum', birkaç dinlemenin ardından da zaten istemsizce dilimem dolanan ve eşlik ettiğim bir şarkı haline geldi.

Ancak en çok dikkatimi çeken konu ise YouTube'da 54 milyon görüntülenme alan 'Unutmak İstiyorum'un 10 yılın ardından yeniden gündeme gelmesi... Burada sanırım sosyal medyanın gücü devreye giriyor. Normalde saçma bulduğum akımlara neredeyse beni Ufuk Çalışkan'ın bu şarkısı ile tanıştırdığı için teşekkür edeceğim...