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Yarım kalıyor!

'Yarım Kalır'da bir araya gelen 'Sefo' ile rapçi 'Revart'ın yeni parçasının tek kötü yanı şarkının 2 dakika 41 saniye sonra bitmesi...

  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    'Bilmem Mi' ve 'Affettim' şarkılarıyla uzun süre listelerde zirvede kalan 'Sefo' lakaplı Seyfullah Sağır, rapçi 'Revart' ile ortak bir projeye imza attı. İkilinin sözlerini birlikte yazdıkları 'Yarım Kalır', dijital platformlarda yerini aldı. 'Sefo'nun her parçası bir öncekinden daha da başarılı oluyor. 
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    Daha önce 'Bilmem Mi' ve 'Affettim'i çok sevdiğimi dile getirmiştim. Ancak 'Yarım Kalır', sanırım benim için yayımlanmasından itibaren bu 2 şarkının önüne geçti. 'Yarım Kalır'ın altyapısı ve hareketli melodisi tekrar tekrar dinleme isteği uyandırıyor. 'Sefo' ile 'Revart'ın uyumu da şarkıya farklı bir aura katmış.
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    Parça dün müzikseverlerle buluşmasına rağmen YouTube'da Trendler'deki Müzik Listesi'nde 2 numaraya yerleşmiş. 435 binden fazla görüntülenme alan 'Yarım Kalır'ın beni üzen tek yanı ise şarkının 3 dakikadan az sürmesi... İkilinin dediği gibi; parçanın hissiyatı tam zirvedeyken 'Yarım Kalıyor!'
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    Daha önce 'Affettim' diyen bu kez de 'Biliyorum art niyetinle değil / Ama bu da affedilir gibi değil' ifadelerini kullanan 'Sefo'nun bir sonraki projesini heyecanla bekliyorum.
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    ETKİLEYİCİ 'MÜHÜRLENDİM'

    Alternatif sahnenin en güçlü isimleri arasında yer alan 'Redd' grubunun solisti Doğan Duru, 'Polisi Aramayın' ve 'Ucubelerin Çağı'nın ardından 'Mühürlendim'i dinleyicisiyle paylaştı. Sesiyle büyüleyen Duru'nun yeni projesi çok etkileyici... 'Mühürlendim yine ben / Düğümlendim sana ben / Çöz desen çözemem' diyerek, kalbe dokunan Doğan Duru, kalitesini ortaya koymuş! Ayrıca ünlü isim, 'Mühürlendim'i 'Çok yumuşak ama çok temiz ve yüksek notalarda söylenen, şarkıcılığı zor bir şarkı...' olarak tanımlamış.
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    'KAVŞAKLAR'A ETKİLEYİCİ SOUND

    Mabel Matiz'in karakteristik sesiyle seslendirdiği 'Kavşaklar' adlı parçası dinleyicilerle buluştu. Sözü ve müziği Matiz'e, aranjmanı Alaca'ya ait olan 'Kavşaklar', müzikseverlere etkileyici bir sound sunuyor. Parçada kendine has ruhunu yansıtan ünlü şarkıcı, farklı tarzda klibiyle yine özgünlüğünü sergilemiş.
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    'KENDİMİ KIRDIM BEN' ENERJİSİ

    Aydilge, yeni single'ı 'Kendimi Kırdım Ben'i dinleyicilerle buluşturdu. Şarkısında dünyanın geldiği korkutucu hali konu alan Aydilge, farklı sound'unu ortaya koymuş. 'Kendimi Kırdım Ben'in söz ve bestesinde imzası bulunan şarkıcı, yine enerjisini müzikseverlere yansıtmayı başarmış.
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    PINAR SOYKAN BİLEMEDİ!

    Geçtiğimiz yıllarda 'İkimiz Adına'yı yayımlayan Pınar Soykan, bu kez 'Bilemedim'i paylaştı. Soykan, sözü ve müziğinde Murat Güneş'in imzasının bulunduğu hareketli parçada, 'Aşk yalnız çocukken güzelmiş.' diyor. Şarkının sözleri anlamlı olsa da 'Bilemedim', benim için Soykan'ın yorumladığı 'Ummadığım Anda'nın önüne geçemedi.
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    'OLTA' ATTI!

    Alternatif müziğin genç isimlerinden Dilhan Şeşen, 'Olta' adlı yeni parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şeşen, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda 'Olta'ya hayat verdi. Parçanın klibi 'Olta'nın ruhunu başarılı bir şekilde yansıtırken, Dilhan Şeşen'in kendine has ve etkileyici sesiyle hayat verdiği şarkı, haftanın dikkat çekenlerinden...
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    'BÖYLE KALMA'NIN ANA TEMASI BELİRSİZLİK

    İlk yazdığı Türkçe şarkı 'Yangın'la 2018'de dijital platformlarda yer alan Sera Savaş, 'Başkasının Rüyası' sonrası yeni teklisi 'Böyle Kalma'yı yayımladı. Şarkının ana temasının 'belirsizlik' olduğunu vurgulayan Savaş, tarz olarak olmasa da, ses tonuyla bana çok sevdiğim Kalben'i anımsattı. 
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    DAMLA DURAKÇAY, 'BEN ANLARIM' DEDİ

    Damla Durakçay'ın bir kadının yeni yolunu bulmasını anlattığı şarkısı 'Ben Anlarım', dijital platformlarda yerini aldı. Dinleyicinin dans ederek bu duygulara eşlik etmesini istediğini ifade eden Durakçay, 'Ben Anlarım'ı sert ve net ifadeleriyle seslendirmiş. Ayrıca derin ritimlerin eşlik ettiği 'Ben Anlarım', adeta gücü temsil ediyor!
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    'HABİBİ'DE 4 FARKLI KÜLTÜR

    Trap, arabesk ve pop müziği harmanlayan 'Amo988', 'Habibi'yi yayımladı. Şarkının melodisini oluştururken Almanya, Polonya, Irak ve Türkiye'nin kültürlerinden beslenen 'Amo988', 'Habibi'de sevginin sınırı ve dilinin olmadığını dile getirmek istemiş. Ayrıca Türkçe sözlerden ve Türk ezgilerinden vazgeçemeyen şarkıcı, 'ayrılık' hissini 'Habibi'de yaşatmış.
  • Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

    Hafta başında sosyal medyada gezinirken bir akımda Ufuk Çalışkan'ın 'Unutmak İstiyorum' adlı şarkısına rast geldim. 'Unutmak İstiyorum', o an benim için hem çok tanıdık hem de bir yandan çok yeniydi. İlk kez dinlediğime emindim ama yıllardır şarkıyı biliyor gibiydim. 

    Ardından YouTube'da arattığımda parçanın 10 yıl önce yayımlandığını gördüğümde çok şaşırdım. Açıkçası 10 yıldır 'Unutmak İstiyorum'dan mahrum kaldığım için kendime kızdım diyebilirim. 'Unutmak İstiyorum', birkaç dinlemenin ardından da zaten istemsizce dilimem dolanan ve eşlik ettiğim bir şarkı haline geldi. 

    Ancak en çok dikkatimi çeken konu ise YouTube'da 54 milyon görüntülenme alan 'Unutmak İstiyorum'un 10 yılın ardından yeniden gündeme gelmesi... Burada sanırım sosyal medyanın gücü devreye giriyor. Normalde saçma bulduğum akımlara neredeyse beni Ufuk Çalışkan'ın bu şarkısı ile tanıştırdığı için teşekkür edeceğim...

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