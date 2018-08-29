Kaliteli bir yaşam için hafif tatlılara sofranızda yer vermek istiyorsanız şeftalili soğuk sufle tam size göre! Peki şeftalili soğuk sufle nasıl yapılır? İşte şeftalili soğuk sufle tarifi için malzemeler...

ŞEFTALİLİ SOĞUK SUFLE MALZEMELER

2 adet büyük boy şeftali

1 yemek kaşığı toz jelatin

3 adet yumurta

90 gram toz şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

250 ml soğuk krema

ŞEFTALİLİ SOĞUK SUFLE NASIL YAPILIR?

Şeftali dilimlerini suda kaynattıktan sonra küçük bir tencereye alın. Toz jelatini ekleyip 5 dakika bekletin. Jelatin eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Yumurta sarılarını, şekeri ve limon kabuğu rendesini ısıya dayanıklı bir kabın içine alarak benmari usulü pişirin.

Karışımı mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Ilımaya başlayan jelatinli karışımı da ekleyip çırpmaya devam edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yumurta aklarını ayrı bir karıştırma kabına alın ve bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta aklarını tahta bir kaşık yardımıyla limonlu karışıma yedirin.

Kremayı ayrı bir karıştırma kabına alın. Blender yardımıyla karıştırın ve şeftalili suyu karışıma yedirin. Karışımı kaplara pay edin. Buzdolabında 4-5 saat kadar dinlendirip soğuk soğuk servis edin. Şeftalili soğuk sufleniz hazır! Afiyet olsun...

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