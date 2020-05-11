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Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftalinin kalori ve besin değerleri nelerdir?

Yaz aylarının çok sevilen ve bir o kadar da tüketilen meyvesi şeftalinin insan vücuduna sayısız faydaları vardır. Oldukça sulu bir meyve olan şeftali tatlı olarak da tüketilebilir. Peki şeftalinin besin değerleri nasıl? Şeftali kaç kalori? Şeftalinin faydaları neler?

Şeftalinin faydaları

Şeftali, yaz aylarında en çok tüketilen sulu bir meyvedir. Ancak kabuğuyla yemek biraz zor bir meyve olması nedeniyle, soyularak tüketilmesi tercih edilir. Şeftali meyve olmasından başka tatlı olarak da tüketilebilen bir meyvedir. Bunun yanında kalori olarak düşük, yağ içermeyen ama buna keza çok fazla besleyici değeri vardır. Diyet yapanlar için ise; tatlı krizini önlemede oldukça tercih edilebilecek bir meyvedir.

Şeftali vitamin içeriği açısından oldukça zengindir. A ve C vitamin değeri yüksektir. Bunun yanında E ve K vitaminleri de az da olsa bulunur. Ayrıca B6, riboflavin(B2),niasin(B3),folik asit(B9),pantotenik asit(B5),tiamin(B1) gibi diğer vitaminleri içerir.

Şeftalinin içerdiği minerallerde çok fazladır. İçerdiği potasyum sayesinde; böbrek taşı oluşmasını engelleyen, kemik rahatsızlıklarına iyi gelen ve tansiyon düzenlemesine yardımcı olan etki oluşturur. Bir büyük şeftalide 333 mg potasyum vardır. Bir insanın gün içinde alması gereken potasyum miktarı 4700 mg ise sağlaması açısından şeftali etkilidir. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, demir, fosfor, çinko, bakır, manganez mineralleri bulunur.

Şeftali ayrıca lif açısından da oldukça zengin bir meyvedir. 3 gram lif içeriğine sahiptir. Sindirim, kolesterol seviyesi, kalp hastalığını önleme, obezite ve diyabet hastalığını önlemede içerdiği lif sayesinde yardımcıdır.

Antioksidan maddeleri içeren şeftali ve de kabuğu; vücudun zararlı toksinlerden arınmasına çok büyük yardımcıdır. Önemli bir antioksidan olan klorejenik asit, hücrelere zarar veren radikalleri ortadan kaldırır ve bu da şeftalinin içeriğinde vardır. Antioksidanların kansere karşı koruyucu etkisi ve iltihaplarla savaşma özelliği açısından önemli fayda sağlamaktadır.

Şeftalinin İçerdiği Besin Değerleri Nelerdir?

1 orta boy şeftalide bulunan besin değerleri;

-59 kalori içerir.

-1 gram protein

-13 gram şeker

-489 IU A vitamini (günlük 3 mg toplam omega-3 yağ asitleri % 10’u)

-2.2 gram besin lifi (günlük gereksinim % 9’u)

-1.1 mg E vitamini (günlük gereksinim % 5’i)

-9.9 mg C vitamini (günlük gereksinim % 17’si)

-1.2 mg niyasin (günlük gereksinim % 6’sı)

-3.9 mcg K vitamini (günlük gereksinim % 5’i)

-9 mg kalsiyum (günlük gereksinim % 1’i)

-6 mcg folat (günlük gereksinim % 1’i)

-0.4 mg demir (günlük gereksinim % 2’si)

-30 mg fosfor (günlük gereksinim % 3’ü)

-0.3 mg çinko (günlük gereksinim % 2’si)

-13.5 mg magnezyum (günlük gereksinim % 3’ü)

-285 mg potasyum (günlük gereksinim % 8’i)

-0.1 mg bakır (günlük gereksinim % 5’i)

-0.1 mg manganez (günlük gereksinim % 5’i)

-126 mg toplam omega-6 yağ asitler

-3 mg toplam omega-3 yağ asitlerini içermektedir.

Şeftalinin Faydaları Nedir?

  • Şeftali tok tutması nedeni ile diyet için uygulanabilir bir meyvedir.
  • Antioksidan içermesinden dolayı kansere karşı kalkan görevi üstlenir.
  • Diyabet ve kalp rahatsızlıklarını önler
  • İçerdiği vitaminler sayesinde cilt sağlığına iyi gelir.
  • Saç derisine önemli etkisi vardır.
  • İdrar söktürür, böbrekler için faydalıdır.
  • Hazmı kolaylaştırır.
  • Gut ve romatizma hastalıklarına iyi gelir.
  • Kansızlığa faydalıdır.
  • Kataraktı önler.
  • Sakinleştirici özelliği vardır.
  • Bağırsak kurtlarını döker.

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