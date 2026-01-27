Habertürk
Habertürk
        Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

        Müjdat Gezen'in halası olan Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

        27.01.2026 - 20:32 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:59
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Müjdat Gezen'in halası olan Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Seha Okuş için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, merhume sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

        Seha Okuş'un yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Gerek basında gerek sosyal medyada olsun, o kadar çok paylaşım oldu ki… Ben inanıyorum ki o, bir yerlerde bizlere gülümsüyor. Hepinize geldiğiniz için, bu veda gününde, bu veda anında bizi yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Uzun süredir tedavi gören ve son günlerinde yoğun bakımda bulunan 98 yaşındaki Seha Okuş'un vefat haberi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

        'HASRETİNLE YANDI GÖNLÜM' ŞARKISI İLE TANINDI

        İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosu’nda 35 yıl görev yapan sanatçı, Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedii Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım’dan dersler almıştı.

        'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Burçak Tarlası' ve 'Seher Vakti Bülbül Ağlar' şarkılarıyla tanınan Seha Okuş; 'Dönüş', 'Mahpus', 'Toprak Ana', 'Açlık' ve 'Kuma' filmlerinin müziklerini seslendirmişti.

        #Müjdat Gezen
