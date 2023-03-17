Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin son anlarında ise Muslera ile Sehic arasında gerginlik yaşandı.
Konyasporlu futbolcular Oğulcan'ın 90+3'te attığı golü kutlarken Sehic, Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribüne doğru giderek Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu harekete tepki gösterirken Fernando Muslera da Sehic'in yanına koştu.
İki futbolcu arasında tansiyon yükselirken kulüp teknik heyetleri iki futbolcuyu ayırdı.
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